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Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı rekor yolcu kullandı

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı bir haftada 3,3 milyon yolcuya hizmet verdi.

AA | 20.03.2019 - 12:52..
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgilere göre, 29 Ekim 2013'te açılan Marmaray hattı bugüne kadar 5 durakta toplamda 319 milyon yolcu taşıdı. Beş durağı kullanan günlük ortalama yolcu sayısı 220 bin olarak gerçekleşti.

MARMARAY BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLADI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Mart'ta Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın hizmete alınmasıyla bu hattaki durak sayısı 5'ten 43'e yükseldi.

Yolculu seferlere 13 Mart'ta başlayan, 76,6 kilometre uzunluğundaki güzergahı ortalama 120 dakikaya indiren Marmaray, İstanbulluların ulaşımına büyük kolaylık sağladı.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı rekor yolcu kullandı

HATTI KULLANANLARIN SAYISI 3 MİLYON 276 BİNE ULAŞTI

Marmaray'da günlük taşınan yolcu sayısı 220 binden yüzde 112 artışla 468 bine yükseldi. Böylece açıldığı tarihten bugüne kadar geçen yedi günlük sürede banliyö hattını kullanan yolcu sayısı 3 milyon 276 bine ulaştı.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı rekor yolcu kullandı

TOPLAM YOLCUNUN YÜZDE 53'Ü 6 İSTASYONU KULLANDI

Marmaray hattından en çok yolcu 500 bin ile 17 Mart Cumartesi taşındı. En dikkati çekici artış yüzde 47'lik artışla günlük yaklaşık 75 bin yolcu sayısına ulaşan Üsküdar istasyonunda yaşandı.

Günlük taşınan 468 binlik yolcunun yüzde 53'ü Üsküdar, Yenikapı, Ayrılık Çeşmesi, Sirkeci, Bakırköy, Söğütlüçeşme duraklarını kullandı. Üsküdar istasyonu yüzde 16 ile başı çekerken, onu yüzde 13,41 ile Yenikapı durağı, yüzde 7,25 ile Ayrılık Çeşmesi, yüzde 7,21 ile Sirkeci, yüzde 5,27 ile Bakırköy, yüzde 4,31 ile Söğütlüçeşme takip etti.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı rekor yolcu kullandı

GÜNLÜK 286 TRENLE HİZMET VERİYOR

Halihazırda, 43 istasyonun bulunduğu Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik mesafede, ortalama 120 dakikalık seyahat süresi ve günlük 286 trenle İstanbul halkına hizmet veriliyor. Trenler, (birinci parkurda) Zeytinburnu- Söğütlüçeşme- Zeytinburnu arasında 8 dakika aralıklarla, (ikinci parkurda) Gebze-Halkalı-Gebze arasında ise 15 dakika aralıklarla yolcuların kullanımına sunuluyor.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı rekor yolcu kullandı

ÜCRETLERİ DE BELLİ OLDU

İlk parkurda seyahat eden yolcular Gebze yönüne gitmek için Söğütlüçeşme istasyonumuzda, Halkalı yönüne gitmek için Zeytinburnu istasyonunda aktarma yapabiliyor. Gebze'den Halkalı'ya 76,6 kilometrelik mesafe için maksimum 5,70 TL tam ücret belirlenirken öğrenciler bu mesafe için 2,75 TL ödüyor. Yolcular, kullandığı istasyon sayısına göre 2,60 TL ile 5,70 TL, öğrenciler ise 1,25 TL ile 2,75 TL arasında ödeme yapıyor.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı rekor yolcu kullandı

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı rekor yolcu kullandı

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