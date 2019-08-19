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Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Uluslararası birçok sanayi kuruluşunun yer aldığı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki boş arazide ele geçirilen bombalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA | 19.08.2019 - 20:48..
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Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi 1400. Sokak üzerindeki boş arazide yürüyen bir servis şoförü, Yüksek Gerilim Hattı’nın ayaklarında birbirine bağlı kablolar görünce durumdan şüphelenerek emniyet güçlerine ihbarda bulundu.

BOMBA İMHA UZMANLARI GELDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bomba imha uzmanlarına haber verdi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha uzmanları olay yerinde yaptığı incelemede yangın tüpüne bağlı 4 adet el yapımı bomba olduğunu tespit etti.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Bomba imha uzmanları 1.5 saat süren çalışma sonrası direğe bağlı şekilde bulunan bombaları çıkartarak incelemek üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Binlerce insanın çalıştığı sanayi kuruluşlarının ortasında bulunan 4 adet el yapımı bombanın kim ya da kimler tarafından konulduğunu belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

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