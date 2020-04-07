Gebze'de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek isteyenlere yönelik çalışma yürütüldü.

15 BİN ADET CERRAHİ MASKE TESPİT EDİLDİ

İzinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Gebze ilçesinde bir imalathanede kaçak maske üretildiği tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 15 bin adet cerrahi maske ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.