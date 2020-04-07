taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7648
Euro
7.3077
Altın
1662.77
Borsa
92071.13
Gram Altın
362.007
Bitcoin
50043.29

Gebze'de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi

Kocaeli'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 15 bin adet kaçak cerrahi maske ele geçirildi.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gebze'de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek isteyenlere yönelik çalışma yürütüldü.

15 BİN ADET CERRAHİ MASKE TESPİT EDİLDİ

İzinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Gebze ilçesinde bir imalathanede kaçak maske üretildiği tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 15 bin adet cerrahi maske ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gebze'de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi

Gebze'de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
İzmir'de kamu çalışanlarına kıyafet serbestliği geldi
İzmir'de kamu çalışanlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiği bildirildi.
İstanbul'da son metro seferi 21.00'a çekildi
İstanbul’da metroda son seferler koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00’a çekildiği duyuruldu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı korona nedeniyle hastaneye yatırıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırıldığını açıkladı.
İstanbul'da fırtına, çatıları uçurdu
Gaziosmanpaşa'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı, uçarak karşı binaya çarpıp, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi öldü
ABD'de koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi öldü
67
MHP Genel Başkan Yardımcısı korona nedeniyle hastaneye yatırıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı korona nedeniyle hastaneye yatırıldı
48
Liverpool, ücretsiz izin kararından vazgeçti
Liverpool, ücretsiz izin kararından vazgeçti
4
Erzurum'da çocukların misket kavgasında 1 çocuk öldü
Erzurum'da çocukların misket kavgasında 1 çocuk öldü
11
İstanbul'da son metro seferi 21.00'a çekildi
İstanbul'da son metro seferi 21.00'a çekildi
21
Batman'da 10 yaşındaki çocuk ağaçta oynarken öldü
Batman'da 10 yaşındaki çocuk ağaçta oynarken öldü
3
İzmir'de kamu çalışanlarına kıyafet serbestliği geldi
İzmir'de kamu çalışanlarına kıyafet serbestliği geldi
2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir