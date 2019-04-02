Gebze'de bir öğrenci müdür yardımcısını bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli Gebze İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi F.C., henüz bilinmeyen bir nedenle Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kuyucu'yu kanlar içinde gören öğretmenler, hemen ambulans çağırdı. Okula gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kuyucu, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Müdür yardımcısı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, lise öğrencisini gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"TAKİPÇİSİYİZ"

Vali Hüseyin Aksoy ile birlikte Necmeddin Kuyucu'nun hayatını kaybettiği hastaneye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, "Şu an konu araştırılıyor. Emniyet ekipleri konunun neden olduğunu inceliyor. Soruşturma başlatıldı, konunun takipçisiyiz." dedi.