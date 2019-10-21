Gebze'de kayınpeder gelininin evini ateşe verdi

İki gün önce tartıştığı gelinini darbeden ve uzaklaştırma cezası alan M.Ö., oğlu M.Ö ve gelini F.Ö'nün evini kundakladı.

Gebze'de kayınpeder gelinin evini alevlere verdi VİDEO

ALEVLER YAN BİNAYA SIÇRADI

Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki 2 katlı evi saran alevler kısa sürede yan binaya sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.

MAHALLELİ LİNÇ EDİYORDU

Mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan kayınpeder M.Ö, polis ekipleri tarafından kurtarılarak gözaltına alındı. M.Ö. ve F.Ö. çiftinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.