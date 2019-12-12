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Gece eşini öldüren adam, sabah polise teslim oldu

Kocaeli'de, kendisini aldattığını düşündüğü eşini boğarak öldüren adam, gözaltına alındı.

DHA | 12.12.2019 - 16:40..
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Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde, 47 yaşındaki Orhan Şahin evde tartıştığı Aslı Şahin'i sopayla dövdükten sonra boğarak öldürdü.

SABAH POLİSİ ARAYARAK EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Kendisini aldattığını düşündüğü eşini öldürdükten sonra yatağına yatıran Orhan Şahin, ertesi gün polisi arayarak suçunu itiraf ett.

Olay yerine gelen ekipler, Aslı Şahin'in aldığı darbelerle vücudunda morluklar olduğu, burnunun kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslı Şahin'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Gece eşini öldüren adam, sabah polise teslim oldu

GÖZALTINA ALINDI

Suçunu itiraf eden Orhan Şahin gözaltına alındı. Şahin'in, Aslı Şahin ile ikinci evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden iki, Aslı Şahin ile olan evliliğinden ise bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

eşini boğarak öldüren adam polise teslim oldu

Gece eşini öldüren adam, sabah polise teslim oldu

Gece eşini öldüren adam, sabah polise teslim oldu

Gece eşini öldüren adam, sabah polise teslim oldu

Gece eşini öldüren adam, sabah polise teslim oldu

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