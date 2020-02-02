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Gece kulübü önünde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Beyoğlu'nda, bir gece kulübünün önünde bekleyen gruba yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Olaya karışan 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA | 02.02.2020 - 08:55..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, bir gece kulübünün önünde bekleyen Umut T. ve beraberindekilerin olduğu grup, silahlı saldırıya uğradı.

üzerindeki gece kulübünün önünde bekleyen Umut T. ve beraberindekilerin üzerine ateş açıldı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Açılan ateş sonucunda Umut T. yaralanarak yere düşerken yanına yaklaşan saldırganlar yaralı Umut T.'ye yerde yatarken de ateş etmeye devam etti. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan durumu ağır olan Umut T., Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Gece kulübü önünde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrasında çalışma yapan polis ekipleri kısa sürede olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken polis uzun süre olay yerinde inceleme yaptı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gece kulübü önünde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

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