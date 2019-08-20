Gece kulübünde işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

16 Haziran'da, 7 kişi gece kulübüne geldi ve bir süre sonra mekan sahipleriyle aralarında çıkan tartışma üzerine şüphelilerden biri, elindeki silahla etrafa ateş etmeye başladı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Daha sonra diğer şüpheliler de otomobillerinde bulunan pompalı tüfeği alarak, panikle kaçmaya çalışan kişilerin üzerine ateş saçtı.

İlk anda ateş eden şüphelinin silahından çıkan kurşunlar, gece kulübü çalışanı Recep Ö. 'ye isabet etti. Mekan sahibi Sinan Y., mekan sahibinin oğlu Volkan Y. ve Ercan D. de kurşunlara hedef oldu.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Recep Ö. ilk anda ateş eden şüphelinin silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybederken, Sinan Y., Volkan Y. ve Ercan D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği mekanda ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinin incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadelerinin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde elebaşı olduğu tespit edilen Tahir K., Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alındı. Tahir K.'nin yakalanmasının ardından polis, diğer şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

16 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen operasyon neticesinde Zafer M., Yusuf M., Oğuzhan A., Yunus T., Samet Y. ve Ramazan D. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.