Gece vapur seferlerinin başlama tarihi belli oldu

İstanbulluların uzun süredir merak ettiği gece vapur seferleri ile ilgili açıklama geldi.

CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da uygulanması kararı alınan gece vapuru seferlerinin 28 Şubat Cuma günü başlayacağını duyurdu.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Gece vapur seferleri başlıyor...

Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçladığımız yeni uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk sefer bu cuma...”

İstanbul’da, cuma ve cumartesi günleri ile resmi tatil günlerinde düzenlenen gece metrosu seferleri de 30 Ağustos 2019’da başlamıştı.