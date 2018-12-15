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Gecekonduda çıkan yangın binayı etkiledi

İstanbul'da 4 katlı bir binayı duman sardı. Mahsur kalan vatandaşlar kamyonetin üstüne atlayarak kurtuldu.

İHA | 15.12.2018 - 15:47..
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Arnavutköy Abdullah Gül Caddesindeki bir gecekonduda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yan tarafta bulunan 4 katlı binanın içi duman doldu. Çok sayıda vatandaş binada mahsur kaldı.

BİNAYA KAMYONET YANAŞTIRILDI

Binadakiler büyük panik yaşarken çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Mahsur kalanların kurtarılması için binaya kamyonet yanaştırıldı.Birinci katın penceresinden kamyonetin üzerine atlayan vatandaşlar tek tek tahliye edildi.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gecekonduda çıkan yangın binayı etkiledi

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