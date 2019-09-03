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Geçen ay en yüksek zam salatalığa geldi

Yaklaşık yüzde 20'lik zam oranıyla zirvede yer alan salatalığı, yüzde 19 civarındaki artışla doğalgaz takip etti.

İHA | 03.09.2019 - 16:28..
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Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2019 yılı ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu.

İKİNCİ SIRADA DOĞALGAZ VAR

Buna göre ağustos ayı zam şampiyonu, yüzde 19,58’lik fiyat artışıyla salatalık oldu. İkinci sırada yüzde 18,95 artışla doğalgaz gelirken, yüzde 17,38’lik fiyat artışıyla sarımsak üçüncülükte yer aldı. Dördüncü sırada ise yüzde 14,21 ile domates oldu.

FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜNLER

Bu dönemde en fazla ucuzlayan ürün yüzde 33,32’lik oranla sivri biber olurken, onu yüzde 28,54’lük azalışla kuru soğan ve yüzde 13,74 ile tavuk eti izledi.

Geçen ay en yüksek zam salatalığa geldi

Geçen ay en yüksek zam salatalığa geldi

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