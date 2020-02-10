Trabzon'daki yoğun kar yağışı, bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Sivasspor maçı öncesi futbolcuları tedirgin etti.

Sultanbeyli ilçesinde 50 kişilik liseli öğrenci grubu kavga etti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye görüntülendi.

BBC özel izinle, dünyanın ikinci en büyük altın kasası olan İngiltere Merkez Bankası'nın kasasına girdi.

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Geçen yıl satılan emlak sayısı azalırken, değeri arttı

Türkiye genelinde geçen yıl 2 milyon 338 bin gayrimenkul el değiştirdi ve tapuda 389 milyar liralık gayrimenkul satıldı. Belirtilen değer 2018'e göre yüzde 14,1 artış gösterdi.