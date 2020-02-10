taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0195
Euro
6.5863
Altın
1572.54
Borsa
118082.8
Gram Altın
304.567
Bitcoin
59807.56

Geçen yıl satılan emlak sayısı azalırken, değeri arttı

Türkiye genelinde geçen yıl 2 milyon 338 bin gayrimenkul el değiştirdi ve tapuda 389 milyar liralık gayrimenkul satıldı. Belirtilen değer 2018'e göre yüzde 14,1 artış gösterdi.

AA | 10.02.2020 - 17:28..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da en çok Silivri'deki konutlar değerlendi
Sektör tarafından hazırlanan ve en büyük 5 kentin ilçelerinin incelendiği 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, konut fiyatları en çok artan ilçeler İzmir Bergama ve İstanbul Silivri oldu.
Ofis kiraları bir yılda yüzde 62 arttı
‘Türkiye Pazarı Analizleri Raporu’na göre, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 2018 yılına göre ofis kiraları yüzde 62,05 oranında artış gösterdi. En paralı ofis ise metrekaresi 170 lira ile Lavent'te.
Türkiye'de 2019 yılında konut alan yabancıların sayısı
Türkiye'den konut alan yabancıların en çok ilgi gösterdiği iller İstanbul ve Antalya olurken; en çok konut alanlar ise Iraklılar oldu.
Ucuz konutta rekor başvuru İstanbul'da
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı sosyal konut projesinde İstanbul'a yapılacak 10 bin ev için 376 bin başvuru geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu
İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu
1103
Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu
Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu
329
Kadir Şeker davasının seyrini değiştirecek tanık ifadesi
Kadir Şeker davasının seyrini değiştirecek tanık ifadesi
371
Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlar düşürüldü
Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlar düşürüldü
167
KKTC'nin yerli otomobili
KKTC'nin yerli otomobili
207
Marmaray'a zam geldi
Marmaray'a zam geldi
837
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 çocuk istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 çocuk istedi
530
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir