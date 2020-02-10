taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
CANLI TV
Manşetler
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0195
Euro
6.5863
Altın
1572.54
Borsa
118082.8
Gram Altın
304.567
Bitcoin
59807.56
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
SAĞLIK
KADIN
OTOMOBİL
KİTAP
BİYOGRAFİ
SEYAHAT
TEKNOLOJİ
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
Eğitim
3. Sayfa
İç Haber
Magazin
Kültür Sanat
Video Haber
Medya
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Yerel Seçim
Geçen yıl satılan emlak sayısı azalırken, değeri arttı
Türkiye genelinde geçen yıl 2 milyon 338 bin gayrimenkul el değiştirdi ve tapuda 389 milyar liralık gayrimenkul satıldı. Belirtilen değer 2018'e göre yüzde 14,1 artış gösterdi.
AA | 10.02.2020 - 17:28..
Haberler
Emlak
Whatsapp ile paylaş
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da en çok Silivri'deki konutlar değerlendi
Sektör tarafından hazırlanan ve en büyük 5 kentin ilçelerinin incelendiği 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, konut fiyatları en çok artan ilçeler İzmir Bergama ve İstanbul Silivri oldu.
Ofis kiraları bir yılda yüzde 62 arttı
‘Türkiye Pazarı Analizleri Raporu’na göre, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 2018 yılına göre ofis kiraları yüzde 62,05 oranında artış gösterdi. En paralı ofis ise metrekaresi 170 lira ile Lavent'te.
Türkiye'de 2019 yılında konut alan yabancıların sayısı
Türkiye'den konut alan yabancıların en çok ilgi gösterdiği iller İstanbul ve Antalya olurken; en çok konut alanlar ise Iraklılar oldu.
Ucuz konutta rekor başvuru İstanbul'da
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı sosyal konut projesinde İstanbul'a yapılacak 10 bin ev için 376 bin başvuru geldi.
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu
1103
Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu
329
Kadir Şeker davasının seyrini değiştirecek tanık ifadesi
371
Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlar düşürüldü
167
KKTC'nin yerli otomobili
207
Marmaray'a zam geldi
837
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 çocuk istedi
530
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Sultanbeyli'nde 50 lise öğrencisinin birbirine girdigi
1,445 kez izlendi
2
Gizemli hayırsever Çorum’da ortaya çıktı
1,342 kez izlendi
3
Uludere'de trafonun patlama anı
1,471 kez izlendi
4
Cizre’ye 6 yıl aradan sonra kar yağdı
1,316 kez izlendi
5
Esad rejimi askerlerinin vurulma anı
46,147 kez izlendi
6
Ali Koç konuşmasını erteledi
10,768 kez izlendi
7
Dünyanın ikinci en büyük altın kasası
2,773 kez izlendi
1
Denizli'de uyuşturucu operasyonu : 20 tutuklama
Narkotik polisi tarafından, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 15 farklı operasyonda, gözaltına alınan 23 kişiden 20’si tutuklandı.
2
Akyazı Stadı kara büründü
Trabzon'daki yoğun kar yağışı, bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Sivasspor maçı öncesi futbolcuları tedirgin etti.
3
İstanbul'da 50 lise öğrencisi birbirine girdi
Sultanbeyli ilçesinde 50 kişilik liseli öğrenci grubu kavga etti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye görüntülendi.
4
Dünyanın ikinci en büyük altın kasası
BBC özel izinle, dünyanın ikinci en büyük altın kasası olan İngiltere Merkez Bankası'nın kasasına girdi.
5
Geçen yıl satılan emlak sayısı azalırken, değeri arttı
Türkiye genelinde geçen yıl 2 milyon 338 bin gayrimenkul el değiştirdi ve tapuda 389 milyar liralık gayrimenkul satıldı. Belirtilen değer 2018'e göre yüzde 14,1 artış gösterdi.
6
Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki hain saldırıya ilişkin açıklama yaparak,"Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir" dedi.
7
Sivas'ta trafik kazası: 3'ü çocuk 6 yaralı
İki otomobilin kontrolden çıkıp çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları
[+] Görüş bildir