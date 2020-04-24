taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9666
Euro
7.4814
Altın
1729.73
Borsa
98605.04
Gram Altın
387.895
Bitcoin
52486.85

Geçen yıl seyahat harcamaları 49 milyar liraya dayandı

TÜİK, yurt içinde 2019'da yapılan seyahat harcamalarının, 2018 yılına göre yüzde 21,5 artarak, toplam 48 milyar 910 milyon 856 bin lirayı bulduğunu bildirdi.

AA |
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Geçen yıl seyahat harcamaları 49 milyar liraya dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın 4’üncü çeyreği ve 2019 yılı "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarına göre, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 501 bin kişi seyahat etti.

SON ÇEYREKTE SEYAHAT SÜRESİ ARTTI

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 artarak 12 milyon 846 bin olarak gerçekleşti.

GEÇEN YILIN SON ÇEYREĞİNDE 9 MİLYON 840 BİN GECELEME OLDU

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate çıkanlar, 90 milyon 840 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7.1, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 610 lira oldu.

YILLIK BAZDA SEYAHAT SAYISI 2018'E GÖRE 0,4 AZALDI

Yıllık bazda değerlendirildiğinde toplam seyahat sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalışla 78 milyon 202 bin olarak kayıtlara geçti.

GECELEME SAYISI YILLIK BAZDA ARTTI

Seyahate çıkanların toplam geceleme sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 637 milyon 70 bin olarak gerçekleşti.

Geçen yıl seyahat harcamaları 49 milyar liraya dayandı

ORTALAMA HARCAMA SEYAHAT BAŞINA 625 LİRA

Ortalama geceleme sayısı geçen yıl 8.1 geceyi, seyahat başına ortalama harcama 625 lirayı buldu.

İlginizi Çekebilir
Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 50,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 26 ve inşaat sektöründe yüzde 42,2 azaldı.
Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı
Petrol baskısı altındaki Rus rublesine destek amacıyla yaklaşık 222 milyon dolarlık döviz satışı yapıldı.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası, faiz politika oranlarını 100 baz puan daha indirerek 8,75'e çekti.
Albayrak: Çiftçi krediye muhtaç olmadan üretim yapacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çiftçinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
247
Zonguldak, 23 Nisan'da 'hilal' oldu
Zonguldak, 23 Nisan'da 'hilal' oldu
29
ABD'deki yaşlı bakımevlerinde koronavirüs dramı
ABD'deki yaşlı bakımevlerinde koronavirüs dramı
85
Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker
Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker
89
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
166
İngiltere korona aşısını insanlar üzerinde denedi
İngiltere korona aşısını insanlar üzerinde denedi
33
Merkel'den Ramazan mesajı
Merkel'den Ramazan mesajı
57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir