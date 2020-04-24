Geçen yıl seyahat harcamaları 49 milyar liraya dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın 4’üncü çeyreği ve 2019 yılı "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarına göre, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 501 bin kişi seyahat etti.

SON ÇEYREKTE SEYAHAT SÜRESİ ARTTI

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 artarak 12 milyon 846 bin olarak gerçekleşti.

GEÇEN YILIN SON ÇEYREĞİNDE 9 MİLYON 840 BİN GECELEME OLDU

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate çıkanlar, 90 milyon 840 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7.1, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 610 lira oldu.

YILLIK BAZDA SEYAHAT SAYISI 2018'E GÖRE 0,4 AZALDI

Yıllık bazda değerlendirildiğinde toplam seyahat sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalışla 78 milyon 202 bin olarak kayıtlara geçti.

GECELEME SAYISI YILLIK BAZDA ARTTI

Seyahate çıkanların toplam geceleme sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 637 milyon 70 bin olarak gerçekleşti.

ORTALAMA HARCAMA SEYAHAT BAŞINA 625 LİRA

Ortalama geceleme sayısı geçen yıl 8.1 geceyi, seyahat başına ortalama harcama 625 lirayı buldu.