31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi. AK Parti Bartın İl Başkanlığı ise 154 sandıktaki geçersiz bin 562 oya itiraz etti.

154 SANDIĞA İTİRAZ

Sabah saatlerinde AK Parti İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı'na 154 sandıktaki geçersiz oylara itiraz etti. Bu arada MHP Bartın İl Başkanlığı da kendi sandık müşahitlerinin aldığı oy oranlarının YSK'nın resmi olmayan sonuçlarından fazla olduğu gerekçesiyle 154 sandıktaki geçersiz oyların sayımı için Merkez İlçe Seçim Kuruluna dilekçe verildi.

"KAZANANI TAKTİR ETMEYİ BİLİRİZ"

AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, "31 Mart seçimleri öncesinde gayret, samimiyet ve tevazu içinde seçim çalışmalarımızı tamamladık. 31 Mart günü Bartın halkı sandık başına giderek iradesini ortaya koydu. Biz siyasette kazananı takdir edip, elini sıkmayı ve tebrik etmeyi biliriz. Bu konuda kimsenin hakkını yemeyiz. Ancak kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Oy sayımına ilişkin elimizde bulunan rakamlarla Yüksek Seçim Kurulu rakamlarının uyuşmaması üzere seçmenlerimizin hakkını korumak adına oyların yeniden sayılmasını talep edeceğiz. Oyların tekrar sayılması için itirazımızı gerekçeleriyle birlikte Yüksek Seçim Kuruluna ulaştıracağız. Süreç içerisinde yaşanacak tüm gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunacağız." dedi.

Geçersiz oylar yeniden sayılıyor VİDEO



PARTİ VE YSK SONUÇLARI ARASINDA FARK

MHP İl Başkanı Ercümet Özçelik ise "Partimiz ile YSK'nın sonuçları arasında fark olduğu gördük. Her ne kadar belediye başkanlığını partimizin adayı Cemal Akın kazanmış olsa da, YSK'nın açıkladığı 169 oy farkının daha fazla olduğunu düşünüyoruz. O yüzden geçersiz oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduk." dedi.

Polis ekipleri oy sayımının yapıldığı bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı. Oy sayımı sürüyor.