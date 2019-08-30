Geçirdiği şokun etkisi ile kaza yaptığına inanamadı

Sivas-Kayseri karayolu Mescitli köyü mevkisinde Gözde A. idaresindeki 58 AAF 474 plakalı otomobil ile 58 TD 413 plakalı otomobil çarpıştı.

Araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı.

ŞOKA GİRDİ

Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan sürücü Gözde A., yaşadığı şok ile kazayı kendisinin yaptığına inanmakta güçlük çekti. Kazada yaralı olup olmadığını öğrenmek isteyen Gözde A., defalarca "Yaralanan olmadığına yemin eder misiniz?" diye sordu.

Şokun etkisi ile kaza yaptığına inanamadı İZLE

İSMİNİ HATIRLAMADI

İsmi sorulduğunda ise ismini bilmediğini söyleyen sürücü, çevredeki vatandaşlar ve gazetecilerin uzun uğraşları sonucu sakinleştirilebildi. Gözde A., diğer otomobilde bulunan yolcuların ve şoförün sağlık durumunun iyi olduğunu görünce rahat bir nefes aldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.