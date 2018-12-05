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Geçmişe aralanan bir pencere daha: Tarihe Geçen Savunmalar

Ömür Üzel, Sokrates’ten Sabahattin Ali’ye tarihe geçmiş savunmaları yeni kitabında anlattı.

Özel İçerik | 05.12.2018 - 14:05..
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tarihe geçen savunmalar

Onlar, yazdıklarıyla, düşündükleriyle geçmişten bu yana toplumu hep etkiledi. Kimi zaman da kendini adaletin önünde savundu. İşte Üzel de bu tarihe geçen bu savunmaları derledi.

TARİHE GEÇEN SAVUNMALAR

Bilinen en eskisi Sokrates’in savunması. Ahlak Felsefesinin kurucusu olarak kabul gören Sokrates, devletin kabullendiği Tanrılara itaatsizlik, sadakatsizlik ve bundan sebep gençleri zararlı yollara saptırdığı gerekçesiyle suçlandı ve M.Ö 399’da ölüm ile cezalandırıldı. Mahkeme aslında af dilese onu affedecekti; ama o değerlerinden vazgeçmedi. “Yasalar beni suçlu görebilir; ama esas suçlu yasalar!” diye savunmasını yapan Sokrates’in ölüm cezası kesinleşti. “Artık ayrılmak zamanı geldi, yolumuza gidelim. Ben ölmeye, siz yaşamaya; hangisi daha iyi? Bunu Tanrı’dan başka kimse bilemez” dedi ve baldıran zehrinden içerek hayata veda etti.

Sokrates bu örneklerden en eski. Kitapta, “Beni tarih aklayacaktır!” diyen Fidel Castro, “Köleler, özgür olmak isteyenlerden nefret ederler” diyen Ulrike Meinhof, “Yazarlar, gazeteciler, hukukçular… Bunlar aydın değilse, Türkiye’de Aydın ilinden başka aydın kalmaz” diyen Aziz Nesin, “Bütün sevgimi özgürlüğe veriyorum ve geriye yetkililer için bir şey kalmıyor” diyen Aliya İzzetbegoviç ve daha nicesi var.

Tarihe Geçen Savunmalar, geçmişe bir pencere daha aralıyor…

Tarihe Geçen Savunmalar - Ömür Uzel

Tarihe Geçen Savunmalar

Ömür Uzel

Karakarga Yay.

S.: 216

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Damla Karakuş

[email protected]

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