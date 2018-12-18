Geçmişteki ve gelecekteki bütün Mars görevleri

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Mars'ta, 100 yıl içinde bir milyon insanın yaşaması için hiçbir engelin bulunmadığını söylüyor. SpaceX, Mars'a ulaşmaya çalışmak konusunda yalnız değil. Dünyanın dört bir yanındaki uzay şirketlerinin yaptığı ve gelecek için planladığı çok sayıda Mars görevi var. Mars'a insan gitmesi şu an için zor gözüküyor. 1960 yılında insansız görevler başladı ve bugüne kadar gerçekleştirilen toplam 56 Mars görevinden sadece 26'sı başarılı oldu.

MARS ODYSSEY - 2001

Mars Odyssey, Mars'ın yüzeyinin yaklaşık 3 bin 800 kilometre uzağındaki bir NASA yörüngesel uydusudur. 7 Nisan 2001 tarihinde fırlatılan uydunun asıl amacı, Mars'ın yüzeyinde su kanıtları aramak.

MARS EXPRESS - 2003

Mars Express, 2 Haziran 2003 tarihinde Avrupa Uzay Ajansı tarafından fırlatıldı. Mars Express, yüksek çözünürlüklü kamera, radar ve spektrometreler kullanarak Mars yüzeyini incelemek amacıyla tasarlandı. Araç, Mars yüzeyinin ve atmosferinin elementel ve kimyasal yapısını inceleyerek birçok veri topladı.

MARS RECONNAISSANCE ORBITER - 2005

12 Ağustos 2005'te NASA tarafından fırlatılan MRO aracı, 10 Mart 2006'da Mars yörüngesine giriş yaptı. Gzegenin yüzeyinde birçok yüksek profilli keşif yapan MRO, Phoenix Lander adına bir iniş bölgesi bulmak için de kullanılıyordu.

CURIOSITY ROVER - 2011

Mars'ın peyzaj ve iklimini incelemek için tasarlanan bu araç, Mars koşullarının potansiyel kanıtlarını araştırıyor ve gezegenin yaşanabilirliği hakkında bilgiler topluyor. 2012 yılından bu yana aktif olan çalışan aracın yaptığı en önemli keşif, 2018'de gezegenin yüzeyindeki organik moleküllerin keşfidir.

MANGALYAAN (Mars Yörünge Misyonu) - 2013

Hint Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO), 5 Kasım 2013 tarihinde ilk gezegenlerarası görevini bu araçla başlattı. Mangalyaan, atmosferik verileri yakalamak için tasarlanmış küçük bir araştırma araçları paketi ile donatılmıştır. Ayrıca bu görev, 73 milyon dolarlık maliyetle bugüne kadar yapılmış en ucuz Mars görevidir.





MAVEN - 2013

2014 yılında Mars yörüngesine giren Maven görevi, Mars'ın su ve atmosferinin yavaş yavaş nasıl bozulduğu hakkında veriler topluyor.

EXOMARS TRACE GAS ORBITER - 2016

2016 yılında fırlatılan ExoMars, Avrupa Uzay Ajansı ve Roscosmos'un ortaklaşa üstlendiği bir Mars görevidir. Araştırmacılar, Mars atmosferinde mevcut olan metan ve diğer gazları daha iyi anlamak ve biyolojik aktiviteye dair kanıtlar elde etmek için bu aracı kullanıyor.

INSIGHT LANDER – 2018

Mayıs 2018'de fırlatılan ve geçtiğimiz kasım ayında başarılı bir şekilde Mars yüzeyine inen Insıght, sismik Araştırmalar yapmak ve Mars yüzeyinin altını incelemek için tasarlandı. İniş sonrasında 2 aylık bir hazırlık aşaması geçirecek olan araç, daha sonra 2 yıl boyunca çalışmalarına devam edecek.

Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan tarafından açıklanan Hope, Mars atmosferini incelemeyi ve gezegenin atmosferini neden kaybettiğini keşfetmeyi amaçlamaktadır.

MARS 2020 ROVER - 2020

Temmuz 2020'de NASA tarafından başlatılmaıs beklenen bu görev, Mars'taki çevre koşullarını ve astrobiyolojiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Hedef, aracın Mars'taki kayaları, mineralleri ve diğer materyalleri toplamasını ve daha sonraki bir görevde onları Dünya'ya geri göndermesini sağlamaktır.

EXOMARS ROVER - 2020

Mars'ta geçmiş ya da şimdiki yaşamın kanıtlarını araştırmayı amaçlayan bu görev, üretim gecikmeleri nedeniyle 2018'den Temmuz 2020'ye ertelendi.

MARS GLOBAL REMOTE SENSING ORBITER - 2020

Çin Ulusal Uzay Bilim Merkezi tarafından başlatılması beklenen bu görevin, 2020'nin yaz aylarında fırlatılması planlanıyor.

MARS TERAHERTZ MICROSATELLITE - 2020

Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü (NICT) ve Tokyo Akıllı Uzay Üniversitesi'nin ortak girişimi olan bu proje, Mars atmosferini incelemek ve oksijen izotop oranlarını ölçmek üzere Mars yüzeyine gönderilecektir.

MANGALYAAN 2 (Mars Yörünge Misyonu 2) - 2022

Hint Uzay Araştırmaları Örgütü'nün, Mars projesinin devamı niteliğinde olan Mangalyaan 2, 2022 yılında Mars yörüngesine fırlatılacak.

MARS MOONS EXPLORATİON (MMX) - 2024

Japonya tarafından hazırlanacak olan proje, Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos'a bir araç göndermeyi içeriyor. Mars'ın uydusunun atmosferini inceleyecek olan araç, daha sonra bu verileri Dünya'ya gönderecek.