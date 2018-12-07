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Geçtiğimiz yıl unutulan en iyi 5 telefon

2018 yılında birçok yeni akıllı telefon piyasaya çıktı. Bunların arasında çok iyi özelliklere sahip olmalarına rağmen pek popüler olmayı başaramayan telefonlar da var.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 09:57..
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Birçok akıllı telefon, rakiplerinden sıyrılıp popüler hale gelmeyi başarsa da, gerçekten iyi özelliklere sahip olmalarına rağmen bunu başaramayan telefonlar da mevcut. 2018 yılında çok sayıda mükemmel özelliklere sahip telefon olduğu için belki de aşağıdaki telefonlar bu yüzden bazı kullanıcılar tarafından unutuldu.

HTC U12 PLUS

htc

Geçtiğimiz mayıs ayında piyasaya çıkan bu telefon başta oldukça popüler olsa da, Huawei, Vivo, Oppo, Xiaomi ve Samsung gibi üreticilerin telefonları arasında kayboldu.

LG G7 THINQ, LG V30S THINQ, VE LG V35 THINQ

LG

2018'de piyasaya sürülen bu üç LG telefonu arasındaki farklar, bir akıllı telefon kullanıcısının bilmesi gerekmeyecek kadar çok az. Bu telefonları benzersiz kılan bir özellik de çok fazla yok.

MOTOROLA MOTO Z3

motorola

Motorola Moto Z3, diğer rakipleri ile fiyat konusunda baş edebilecek bir telefon. Peki neden unutuldu? Tasarımı birçok kullanıcı heyecan verici değildi, 5G aparatı sayesinde 5G desteği de sunan Moto Z3, birçok kullanıcı tarafından ilgi görmedi.

SONY XPERİA XZ2 VE XPERİA XZ PREMİUM

Geçtiğimiz yıl unutulan en iyi 5 telefon

Xperia XZ2 ve XZ2 Premium telefonlar başta çok popüler olsa da zamanla popülerliğini yitirdi. Özellik bakımından birbirine çok benzediği için bazı kullanıcıların tepkisini çeken telefonlar, diğer popüler telefonlarla pek rekabet edemedi.

ONEPLUS 6T

oneplus

OnePlus 6'yı aslında kimse unutmadı, asıl unutulan 6T.  2019'da Oneplus 7 piyasaya çıktıktan sonra muhtemelem OnePlus 6 tamamen unutulacak.

Siz de iyi özelliklere sahip olmasına rağmen unutulduğunu düşündüğünüz akıllı telefonları yorumlarda bize bildirebilirsiniz.

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