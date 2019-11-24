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Gediz Nehri'nde kıyıya vuran balıkları topladılar

Manisa'da Gediz Nehri'nde görülen toplu balık ölümlerinin neden gerçekleştiğinin anlaşılması için, numune sonuçları beklenirken, balıkları toplayan vatandaşlara 'bir süre yemeyin' uyarısı yapıldı.

DHA | 24.11.2019 - 00:05..
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Gediz Nehri'nin Turgutlu'dan geçen Çampınar Geçidi mevkisinde boyları 10- 50 santimetre arasında değişen yayın ve aynalı sazan balıkları telef olarak su yüzeyine çıktı.

Gediz Nehri'nde kıyıya vuran balıkları topladılar

Gediz Nehri'nde kıyıya vuran balıkları topladılar

BAZILARI ÖLÜ BALIKLARI KASALARA DOLDURUP GÖTÜRDÜ

Şişmiş ve ağızları açık halde kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu jandarma, Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Bu arada bazı kişiler, ekipler gelene kadar su üstüne çıkan balıkları çuvallara ve kasalara doldurup evlerine götürdü.

Gediz Nehri'nde kıyıya vuran balıkları topladılar

SUDAN VE BALIKLARDAN ÖRNEK ALINDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise sudan ve ölü balıklardan aldığı numuneleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, "Balık ölümleriyle ilgili gereken her türlü tedbirimizi aldık. Gereken numuneler alınarak, gerekli mercilere ulaştırdık. Sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde belli olmasını bekliyoruz" dedi.

Gediz Nehri'nde kıyıya vuran balıkları topladılar

"VATANDAŞLAR, TOPLADIKLARI BALIKLARI YEMESİN"

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ise, "Bölgemizde daha önceki yıllarda da yaşandı. Vatandaşlarımıza önlem için balıkların yenmemesi, sağlık açısından zarar görmemeleri konusunda gerekli uyarıları yaptık. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları yaptı. Numunelerden çıkacak sonuca göre, gerekli işlemleri yapılacaktır" dedi.

Gediz Nehri'nde kıyıya vuran balıkları topladılar

Gediz Nehri'nde kıyıya vuran balıkları topladılar

Gediz Nehri'nde kıyıya vuran balıkları topladılar

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Gediz Nehri'nde kıyıya vuran balıkları topladılar

Gediz Nehri'nde kıyıya vuran balıkları topladılar

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