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Gediz Nehri'nin suyu azaldı vatandaş elle balık yakalıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gediz Nehri'nin aktığı bölgede suların çekilmesi sonucu elle balık tutulmaya başlandı.

İHA | 25.11.2019 - 14:51..
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Yağışların az olması nehirde suların çekilmesine neden olurken su yüzeyine çıkan balıklar vatandaşlar tarafından elle avlanmaya başladı.

YAĞIŞLAR AZALDI SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Ege'nin en büyük nehirlerinden Gediz'de yağışların az olması nedeniyle su seviyesi düştü. Nehrin Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi'nden geçen bölümünde su içinde adacıklar oluşurken bölgede ikamet eden vatandaşlar, ellerini ve süzgeç kepçeleri kullanarak sudaki balıkları tutmaya başladı

Daha önce de böyle durumların yaşandığını ifade eden çevre sakinleri, yağışların az olduğu dönemlerde suyun alçaldığını ve balıkların el ve kepçelerle tutulabilir duruma geldiğini ifade etti.

Gediz Nehri'nin suyu azaldı vatandaş elle balık yakalıyor

Gediz Nehri'nin suyu azaldı vatandaş elle balık yakalıyor

Gediz Nehri'nin suyu azaldı vatandaş elle balık yakalıyor

Gediz Nehri'nin suyu azaldı vatandaş elle balık yakalıyor

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