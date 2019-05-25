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Gediz’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında karı-koca 2 kişi olay yerinde öldü, 2 kişi de yaralandı.

İHA | 25.05.2019 - 15:22..
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Korkunç kaza, Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Gümele Köyü Kavşağı’nda meydana geldi.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: KARI-KOCA ÖLDÜ

Ali Osman Öztürk idaresindeki 43 VA 997 plakalı otomobil, İbrahim Türkmen yönetimindeki 43 EY 828 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Ali Osman Öztürk (62) eşi Hamide Öztürk (72) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan gelini Güldalı Öztürk (40) ve diğer aracın sürücüsü İbrahim Türkmen yaralandı.

Gediz’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

2 DE YARALI VAR

Yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden karı-kocanın cansız bedenleri, olay yerindeki ilk incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Gediz’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

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