Geleceğin meslekleri tercih kılavuzunda

Yüksek Öğretim Kurulu, geleceğin meslekleri arasında gösterilen alanlarla ilgili harekete geçti.

ŞU ANA KADAR 30 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Büyük veri, veri madenciliği, yapay zeka, robotik gibi öncelikli alanlarda ilk olarak doktora programları açıldı. 16 üniversitede şu ana kadar 30 bin kişi eğitim aldı.

Geleceğin meslekleriyle ilgili lisansüstü programların yanı sıra YÖK, bu yıl, Yükseköğretim Kurulları sınavlarının tercih kılavuzunda da lisans ve önlisans bölümleri açtı.

LİSANS BÖLÜMLERİ

Üniversitelerin bünyesinde, Bilgi güvenliği teknolojisi, Havacılık elektroniği, Tarım ve ticaret işletmeciliği, Yapay zeka mühendisliği, Uluslararası ulaştırma sistemleri, Yazılım geliştirme alanlarında lisans bölümleri oluşturuldu.

ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ

Bazı bölümler ise önlisans programı olarak tercih kılavuzunda yer aldı.

Üniversite adayları, Dijital medya ve pazarlama, Hibrid ve elektronik taşıtları teknolojisi, Üç boyutlu modelleme ve animasyon alanlarında iki yıl eğitim alabilecek.