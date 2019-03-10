Adıyaman'da öğrenciler, İki paket çubuk makarna, silikon, silikon tabancası, yapıştırıcı, makas ile öğrenciler köprü yaptı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi öncülüğünde 'STEM’le Geleceğin Mühendisleri Aranıyor' yarışması düzenlendi.

Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmalara her birinde 3 öğrencinin bulunduğu 55 ortaokul katıldı.

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı ViDEO

KÖPRÜ YAPMAK İÇİN YARIŞTILAR

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünün Erdemli ve Başarılı Birey Projesi kapsamında gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler 120 dakika sürede boyu en az 42 santim, genişliği 10-15 santim, tepe yüksekliği en az 15 santim olan bir köprü yapmak için mücadele etti.