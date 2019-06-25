Geleceğin tasarım araçları ilgi çekiyor

Otomotiv sektörü, gelecek yıllarda çığır açan yeni araçlarla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bunun bir örneği ise oldukça dikkat çekici...
TRAFİK DERDİ YOK
Yeni tasarlanan toplu taşıma araçları, hem büyük rahatlık sağlayacak hem de trafiğe takılmadan ilerleyecek.
ÖZEL PİL TAKIMI İLE ÇALIŞACAK
Cayroskop (Jiroskop) şeklinde tasarlanacak araçlar, hayatı oldukça kolaylaştıracak. Trafik bölgelerinde bulunan raylı sistem sayesinde, araçlar yüksekten geçecek ve araçlarda özel olarak tasarlanan pil takımı bulunacak. Araçlar, bu piller sayesinde hareket edecek.
ACİL DURUMLARDA YARDIMCI OLACAK
Bu araçlar ayrıca itfaiye, ambulans gibi acil durumlarda ihtiyaç duyulan araçlar için de geliştirilecek. Böylece daha kolay yardım ulaştırılabilecek.