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Geleceğin tasarım araçları ilgi çekiyor

Yeni tasarlanan araçlar, trafik sorununa çözüm sunacak.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 15:47..
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Geleceğin tasarım araçları ilgi çekiyor

Otomotiv sektörü, gelecek yıllarda çığır açan yeni araçlarla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bunun bir örneği ise oldukça dikkat çekici...

TRAFİK DERDİ YOK

Yeni tasarlanan toplu taşıma araçları, hem büyük rahatlık sağlayacak hem de trafiğe takılmadan ilerleyecek.

ÖZEL PİL TAKIMI İLE ÇALIŞACAK

Cayroskop (Jiroskop) şeklinde tasarlanacak araçlar, hayatı oldukça kolaylaştıracak. Trafik bölgelerinde bulunan raylı sistem sayesinde, araçlar yüksekten geçecek ve araçlarda özel olarak tasarlanan pil takımı bulunacak. Araçlar, bu piller sayesinde hareket edecek.

Geleceğin tasarım araçları ilgi çekiyor

ACİL DURUMLARDA YARDIMCI OLACAK

Bu araçlar ayrıca itfaiye, ambulans gibi acil durumlarda ihtiyaç duyulan araçlar için de geliştirilecek. Böylece daha kolay yardım ulaştırılabilecek.

Geleceğin toplu taşıma araçları VİDEO

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