Gelecek 10 yıl içinde 100 aracın 25’i elektrikli olacak

Son yıllarda Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketi başta olmak üzere birçok üretici kendi elektrikli arabalarını piyasaya sürüyor. Çevre ve hava kirliliğini önlemede oldukça yararlı olan elektrikli otomobiller önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş normal araçların yerini almaya başlayacak.

Cetelem Araştırma Merkezi desteğiyle “Elektrikli Taşıtların Gizemi” başlığıyla hazırlanan ve aralarında Türkiye’nin de olduğu 16 ülkede, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 10 bin 600 kişiyle yapılan araştırmada, tüketicilerin elektrikli araçlarla ilgili yaklaşımları incelendi.

Rapora göre tüketicilerin çoğu, elektrikli araçları pahalı, menzili kısa ve şarj dolum süreleri uzun olduğu için tercih etmiyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ARTACAK

Cetelem Gözlemevi'nin araştırmasına göre 2030 yılında dünyada satılan araçların yüzde 25'ini elektrikli araçların oluşturması bekleniyor. Bu rakamın, elektrikli araçları satın almanın teşvik edildiği Çin'de yüzde 36, Norveç'te de yüzde 39'a kadar yükselmesi öngörülüyor. Araştırmaya katılan Türk sürücülerin yanıtlarına göre 11 yıl sonra Türkiye'de satılacak araçların da yüzde 29'unu elektrikliler oluşturacak.

TEB Cetelem Genel Müdürü Stephane Becoulet, "Son yıllarda yapılan bütün araştırmalar, elektrikli araçların geleceğinin herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu gösteriyor. Fakat bu araçların ulaşılabilir olması için gerek üreticilerin gerek altyapıdan sorumlu olanların gerekse bu araçları satın almayı düşünenlerin ekstra çaba harcamaları gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.



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