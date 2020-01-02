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Gelecek Partisi, Türk askerinin Libya'ya gitmesine karşı

Ahmet Davutoğlu'nun partisinden yapılan açıklamada, Mehmetçik'in Libya'ya gönderilmemesi istendi.

AA & Ensonhaber | 02.01.2020 - 16:08..
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Gelecek Partisi, Türk askerinin Libya'ya gitmesine karşı

Türkiye'nin gündeminde Libya tezkeresi var. Tezkerenin, AK Parti ile MHP'nin desteğiyle Meclis'ten geçmesine kesin olarak baklıyor.

CHP, HDP ve İyi Parti, tezkereye "hayır" oyu kullanacağını açıkladı. AK Parti ile MHP ise; Türk askerinin Libya'ya gitmesine "evet" oyu kullanacağını duyurdu.

Meclis'te görüşmeler devam ederken bir açıklama da Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nden geldi.

"ASLA İSTEMİYORUZ"

Parti Sözcüsü Selim Temurci, "Asla sahada muharip güç olarak paralı askerlere karşı savaşan Mehmetçiğimizi görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

LİBYA'YA 300 MİLYON DOLAR VE ÜNİFORMALAR

Türk askerinin Libya'da işinin olmadığını savunan Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemdeki icraatlarıyla çelişti.

Öyle ki; Davutoğlu'nun bakanlık döneminde Türkiye, Libya'ya 300 milyon dolarlık yardımda bulunmuştu.

Bununla da yetinilmeyip Türk askerinin kullandığı eski kamuflajlar, Libya ordusuna gönderilmişti.

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