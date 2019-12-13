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Gelecek Partisi'nin genç üyesinden diploma çıkışı

Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisinin üyesi olan 21 yaşındaki İsmail Günaçar, "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin" dedi.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 16:57..
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Gelecek Partisi'nin genç üyesinden diploma çıkışı

AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurma kararı alan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni resmen kurdu.

Yeni partisi için kuruluş başvurusunu dün İçişleri Bakanlığı'na yapan Ahmet Davutoğlu, Ankara’da Bilkent Otel'de tanıtım toplantısı düzenledi.

Gelecek Partisi'nin genç üyesinden diploma çıkışı VİDEO

"EN AZINDAN DİPLOMASI VAR KENDİSİNİN"

Davutoğlu'nun partisinin 21 yaşındaki üyesi İsmail Günaçar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Günaçar, “Davutoğlu'nun Erdoğan'dan farkı sizce ne olacak?' sorusunda “Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi” dedi.

Gelecek Partisi'nin genç üyesinden diploma çıkışı

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