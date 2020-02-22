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Gelecek Partisi'nin sönük geçen açılış törenleri

İstanbul'daki il binasının açılışı öncesinde boş meydana konuşan Davutoğlu, Ankara'da da aynı görüntüyle karşı karşıya kaldı.

Haber Merkezi | 22.02.2020 - 15:17..
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Gelecek Partisi'nin sönük geçen açılış törenleri

AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, ilk günlerde yeni parti için birlikte hareket ediyordu. Ancak iki isim arasında anlaşmazlıklar çıktı ve yollar ayrıldı.

DAVUTOĞLU'NU TAKAN YOK

Hızlı hareket ederek Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, İstanbul ve Ankara'da partisinin il başkanlığı binalarının açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenlerine katılımın az olması dikkatlerden kaçmadı.

BABACAN NE YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak geçmiş dönemde yaşananları açıklamakla hükümeti sürekli tehdit eden Davutoğlu, İstanbul ve Ankara'da boş meydanlara konuşmaya devam ederken Ali Babacan da parti çalışmalarında sona geldi.

Ali Babacan'ın 9-10 Mart'ta yeni partinin tabelasını asmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından desteklenen Ali Babacan'ın partisinde, MHP'den ihraç edilen Erhan Usta ile AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun yer alacağı da kulislerde konuşuluyor.

Gelecek Partisi'nin sönük geçen açılış törenleri

FOTOĞRAF: GELECEK PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI AÇILIŞI

Gelecek Partisi'nin sönük geçen açılış törenleri

FOTOĞRAF: GELECEK PARTİSİ ANKARA İL BAŞKANLIĞI AÇILIŞI

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