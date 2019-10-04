Gelecek yıl tanıtılacak iPhone 12 hakkında tüm söylentiler

Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tanıtrak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak Apple'ın, bu telefonları tanıtmadan önce bile, gelecek yıl piyasaya çıkacak iPhone 12 hakkında çalışmalar yaptığı biliniyor. İşte iPhone 12 hakkında ortaya atılan tüm söylentiler:

iPHONE 12 EKRAN BOYUTLARI

iPhone 12 ile ilgili söylentiler, aslında bu yılın başlarında çoktan başlamıştı. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 12 modellerinde 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç OLED ekranlar kullanılacağını belirtse de bu ekranların çentikli olup olmayacağı konusunda bir bilgi paylaşmadı. Ancak Ben Gesgin adında bir tasarımcı, telefonların çentiksiz olacağını ve kameraların, ekranın üzerinde bulunan ince çerçeveler içerisine yerleştirileceğini belirtti.

iPHONE 12 İLE iPHONE 4 BENZERLİĞİ

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya geri dönelim. Kuo'ya göre iPhone 12 modelleri, yeniden tasarlanmış metal çerçevelere sahip olacak. iPhone 12 modellerinin, yuvarlak köşeli çerçeveler yerine, düz ve kare şeklinde metal çerçeveler ile gelebileceğinin altını çizen Kuo, bu tasarımı iPhone 4 modellerine benzetti.

iPHONE 12 VE 5G

Apple, iPhone modellerinde kullandığı çoğu bileşeni kendi üretmesine rağmen, başkalarından almak zorunda kaldığı parçalar da bulunuyor. Bu parçaların en önemlilerinden biri ise 5G modemler. Geçmişte Qualcomm ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle 5G modeme sahip olamayan Apple, daha sonra Intel'in modem birimini satın alarak kendi yongaları üzerinde çalışmaya başladı.

Ming-Chi Kuo'ya göre gelecek sene tanıtılacak iPhone modellerinin hepsi, 5G destekli olarak satışa çıkacak. Ancak telefonlarda bulunan 5G modemlerin Apple tarafından mı üretileceği, yoksa Qualcomm'dan mı alınacağı bilinmiyor. Bildiğiniz gibi Apple ile Qualcomm, uzun süren anlaşmazlıkların ardından yeniden barış ilan etmişti.





Yukarıda bahsettiğimiz iPhone 12 özelliklerinin şu an için kanıtlanması oldukça zor, çünkü yeni iPhone'lar için önümüzde epey bir zaman var. Ancak yine de Apple'ın, gelişen akıllı telefon teknolojilerine ayak uydurması için bazı şeyleri değiştirmek zorunda.

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