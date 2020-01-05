taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9746
Euro
6.6703
Altın
1549
Borsa
113684.01
Gram Altın
297.577
Bitcoin
43573.67

Geleneksel Japon balık mezatı

Japonya’da yeni yılda gerçekleştirilen geleneksel balık mezatında mavi yüzgeçli bir orkinos 11 milyon liraya satıldı.

İHA | 05.01.2020 - 09:57..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı, yeni yılda her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen balık mezatına ev sahipliği yaptı.

Sabah saat 05.00 sıralarında başlayan mezatta, onlarca orkinos balığı kıran kırana geçen açık artırmada satışa sunuldu.

Geleneksel Japon balık mezatı

11 MİLYON LİRAYA SATILDI (193 MİLYON YEN)

Bu seneki satışta en yüksek fiyat mavi yüzgeçli bir orkinos balığına verildi. 276 kilogramlık orkinos, 193.2 milyon yene (yaklaşık 11 milyon lira) alıcı buldu.

KİLOSU 39 BİN LİRA

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaletinden bir balıkçı teknesinin yakaladığı öğrenilen orkinosun kilo fiyatı ise yaklaşık 700 bin yen (yaklaşık 39 bin lira) olarak belirlendi.

Geleneksel Japon balık mezatı

TARİHİN EN PAHALI İKİNCİ SATIŞI

Japonya'daki mezatlarda orkinos balıkları için verdiği rekor tekliflerle bilinen "Ton Balığı Kralı" lakaplı balık restoranı işletmecisi Kiyoshi Kimura bu sene de açık artırmanın kazananı oldu.

Bu sene Kiyoshi Kimura tarafından 193.2 milyon yene satın alınan orkinos, Japonya tarihindeki en pahallı ikinci satış olarak kayıtlara geçti. Ülke tarihindeki en yüksek fiyat olan 333 milyon yen (yaklaşık 18.5 milyon lira) geçen seneki açık artırmada aynı isim tarafından ödenmişti.

İlginizi Çekebilir
İngiliz ve ABD gemileri Hürmüz Boğazı'na gönderildi
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, iki savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'na gönderildiğini açıklarken, ABD de USS Bataan Amfibi gemisini 2 bin 100 kişilik askeri personel ile bölgeye yönlendirdi.
Danimarka ordusu, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu
Irak’ta ABD-İran gerginliği nedeniyle Danimarkalı askerler, Iraklı askerleri eğitmeye ara verdi.
Burkina Faso’da mayın patlaması: 14 ölü
Burkina Faso'nun Sourou kentinde bir servis aracının geçtiği sırada yola döşenen mayının patlaması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail'de sel felaketi
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybederken, birçok araç sel sularından zarar gördü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

188
Trump: İran saldırırsa 52 hedefi vururuz

Trump: İran saldırırsa 52 hedefi vururuz

145
İngiliz ve ABD gemileri Hürmüz Boğazı'na gönderildi

İngiliz ve ABD gemileri Hürmüz Boğazı'na gönderildi

102
Eve girmeye çalışan kedi, pencerede sıkıştı

Eve girmeye çalışan kedi, pencerede sıkıştı

11
İsrail'de sel felaketi

İsrail'de sel felaketi

99
Güney Afrika’da aslan katliamı

Güney Afrika’da aslan katliamı

20
İran, Kasım Süleymani için göndere kırmızı bayrak çekti

İran, Kasım Süleymani için göndere kırmızı bayrak çekti

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir