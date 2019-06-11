Geleneksel Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatı yapıldı

Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, kara suları ve topraklarında, Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda gerçekleştirilen ve geleneksel hâle gelen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı'nın bu seneki kara safhası sona erdi.

TEHLİKE SİNYALİ VEREN UÇAĞA MÜDAHALE TATBİKATI

Tatbikatta KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın tasarlayıp ürettiği insansız hava aracı (İHA) “Multicopter” de kullanıldı. Tatbikatın kara safhası KKTC’nin 101 Evler (St.Hilarion) bölgesinde bugün planlanan senaryoya uygun şekilde yapıldı. Senaryoya göre; İzmir-Ercan güzergâhında uçuş yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, iniş için alçalmaya başladığı sırada Girne semalarında tehlike sinyali verdi. Bunun üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçerek; üç sahil güvenlik botu, bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopteri ve uygun arama kurtarma birlikleriyle beraber bölgeye yeteri kadar sağlık personeli kara aracı ile intikal ettirildi.

Acil iniş yapan bir uçağa nasıl müdahale edilir İZLE

TÜRKİYE'DEN DE YARDIM İSTENDİ

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatı'ndan da arama kurtarma faaliyetine destek talebinde bulunuldu. Bu destek talebine Türkiye Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçerek bölgeye; bir arama kurtarma uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri olay yerine sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler senaryoya göre düşen uçaktaki yolcuları kurtararak, görevi başarıyla tamamladı.

MULTİCOPTER GÖREV YAPTI

Öte yandan, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın bazı parçaları ithal olmakla birlikte, kendi bünyesinde tasarladığı ve üretimini sağladığı Multicopter, tatbikatın kara safhasında, bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi görev yaptı. Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, havadan değerlendirme ve görüntüleme hizmeti vermesi amacıyla üretilen ve ilk olarak 2016 yılındaki tatbikatta kullanılmaya başlanan Multicopter, senaryo gereğince, bölgesel alan taraması yaparak ormanlık alanda arama faaliyeti gerçekleştirdi.

ŞEHİT ANNESİNE PLAKET

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan tarafından da Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli'ye tatbikat anısına plaket verildi.