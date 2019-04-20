Gelibolu'da bayraklar inmiyor

Tarihin en kanlı çarpışmalarının geçtiği bölgedeki köylerden Bigalı'nın, "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında 2006 yılında restore edilmesinin ardından, köydeki 70 evin duvarlarına Türk bayrakları asıldı.

O tarihten itibaren bayraklara gözü gibi bakan, yıprananları yenisiyle değiştiren vatandaşlar, Gelibolu Yarımadası'nda savaşların yaşandığı diğer köylerin sakinlerine de örnek oldu.

Bigalı'nın yanı sıra Seddülbahir, Alçıtepe, Kocadere, Behramlı ve Büyükanafarta köylerinin sokaklarından da Türk bayrağı eksik olmuyor. Sokaklardaki aydınlatma direklerinin yanı sıra evlerin duvarlarına asılan şanlı Türk bayrakları, adeta görsel şölen sunuyor.

"BU GÜZEL GELENEK TÜM KÖYLERE SIÇRADI"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk bayrağının, bağımsızlık sembolü ve en büyük değerlerden olduğunu söyledi.

Türk insanının, bayrağını her zaman en güzel yerlere astığını vurgulayan Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Onu görmekten gurur duyarız. Türk bayrağının olduğu her yer bizim için güvenli bir beldedir. Yarımadadaki özellikle Bigalı köyünde asılan Türk bayrakları insanları mutlu etmiş ve güzel görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu güzel gelenek diğer köylere de sıçramaya başladı. Artık diğer köylerimizin sokaklarından ve evlerinden Türk bayrağı eksik olmuyor. Bu kutsal bölgeyi ziyarete gelenler Türk bayraklarını görünce daha da mutlu oluyor."