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Gelin arabası gibi süslenen araçtan uyuşturucu çıktı

Konya'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan gelin arabası görünümlü araçta, uyuşturucu madde ele geçirildi.

AA | 10.10.2019 - 14:58..
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Konya'nın Akşehir ilçesi Engili yol kavşağında uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri gelin arabası gibi süslenmiş 42 UJ 319 plakalı otomobili, uygulama noktasında durdurmak istedi.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

Araç sürücüsünün, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmasıyla başlayan kovalamacada otomobil, havaya ateş edilerek durduruldu. Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 30 gram eroin ve 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gelin arabası gibi süslenen araçtan uyuşturucu çıktı

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler Muhammed Raşid Ç. (27), Berkcan Ö. (18) ve otomobil sürücüsü Ali K. (25) gözaltına alındı. Zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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