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Gelin ve damat salondan önce sandığa gitti

Hatay’da genç çift, düğün salonundan önce sandığa giderek yerel seçimler için oy kullandı.

İHA | 31.03.2019 - 14:27..
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Sultan ve Hamit Kahraman çifti, düğün öncesi Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Havuzlar Mahallesi’nde bulunan Gazi İlkokulu'na giderek, 31 Mart yerel seçimleri için tercihlerini yaptı.

Gelin ve damatlık giyerek okula gelen genç çift, vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı.

"KALICI BİR HATIRA OLDU BİZİM İÇİN"

Gelin Sultan Kahraman, “Heyecanlıyım ve mutluyum çünkü kalıcı bir hatıra oldu bizim için. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olur inşallah.” dedi. Damat Hamit Kahraman ise, “Bu mutlu günümüz herkese nasip olur inşallah. Bu düğün tarihini bilerek yapmadık, bugüne denk geldi. Onun içinde ayrı bir mutlu ve sevinçliyiz. Vatanımız ve milletimiz için hangisi hayırlıysa o olsun. Bunu da kısmet olursa gelecek zamanlarda çocuklarımıza, anı ve hatıra olarak göstereceğim.” dedi.

Genç çift, daha sonra düğün öncesi hazırlıklar için okuldan ayrıldı.


Gelin ve damat salondan önce sandığa gitti

Gelin ve damat salondan önce sandığa gitti

Gelin ve damat salondan önce sandığa gitti

Gelin ve damat salondan önce sandığa gitti

Gelin ve damat salondan önce sandığa gitti

Gelin ve damat salondan önce sandığa gitti

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