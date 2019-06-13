Van'da gelincik tarlalarına fotoğrafçı akını

Van'da Erciş ve Muradiye ilçeleri yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında yerini almaya başladı.

Van Gölü’nün mavisi ve elinciklerin kırmızı renkleriyle oluşan doğal manzara, fotoğraf tutkunlarının en çok tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

KIRGIZ TÜRKLERİ MODELLİK YAPIYOR

Muradiye Kaymakamlığının desteğiyle Van Gölü sahilinde Kırgız Türkleri tarafından kurulan Atayurdu Otağı’ndaki Kırgız Türkleri de, giydikleri yöresel kıyafetler ve atlarıyla birlikte fotoğraf tutkunlarına modellik yapıyor.