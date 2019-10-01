Gelinini öldüren kaynana 25 yıl hapis cezası aldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Kepirce köyünde, 17 Ekim 2016'da Münevver Akdoğan, tartıştığı 2 çocuk annesi gelini Yasemin Akdoğan'ı (28) av tüfeği ile öldürmüş, olaydan sonra tutuklanmıştı.
Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Münevver Akdoğan (75) ve taraf avukatları ile maktul Yasemin Akdoğan'ın yakınları hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan yargılanan Akdoğan'dan son sözünü sordu.
"ALZHEİMER HASTASIYIM NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM"
Akdoğan, "Ben gelinimi çok severdim. Alzheimer hastasıyım, ne yaptığımı bilmiyorum, pişmanım." dedi.
CEZASI İYİ HALDEN 25 YILA İNDİRİLDİ
Mahkeme heyeti, aldığı kararda sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra ise sanığın duruşmalardaki "iyi halini" göz önüne alarak, cezayı 25 yıla indirdi.