Gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz

Ajans Press, ülkelerin gelir dağılımı eşitsizliğine yönelik yapılan raporu inceledi.

AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre Türkiye, gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisi oldu. Türkiye’deki gelir dağılımı eşitsizliği oranının 8,7 olduğu gözlemlenirken, Türkiye nüfusunun en zengini olarak tanımlanan yüzde 20’lik kısmının genel gelirin yüzde 47,30’una sahip olduğu bildirildi.

SIRBİSTAN İPİ GÖĞÜSLEDİ

Buna bağlı olarak en yoksul yüzde 20’lik kesimin ise genel gelirin sadece yüzde 6,29’una sahip olduğu kaydedildi. Gelir dağılımı eşitsizliğinde Sırbistan’ın Türkiye’den 0,7 puan önde olarak, 9,4 oran ile Avrupa’da ilk sırada olduğu saptandı.

SLOVENYA EN AZ GELİR EŞİTSİZLİĞİNE SAHİP ÜLKE

Türkiye’yi 8,2’lik oran ile de Bulgaristan takip ederken, Slovenya’nın 3,4 puan ile en az gelir eşitsizliğine sahip ülke olduğu kaydedildi.