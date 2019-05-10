Gelirini kadınlar için harcayan Rağmen Kitap Dizisi röportajı

Sinem Hanım, Rağmen Kitap Dizisi’nin Genel Yayın Yönetmeni. Gelirini Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na bağışladıkları güzel projeleri Rağmen Dizisi hakkında sordum, cevapladı. Kendisini ve tüm ekibi, bu duyarlı yaklaşımları için gönülden tebrik ediyorum…

Rağmen Dizisi’nin ilk kitabı, İlkler. Kadın yazarlar, akla gelen ilkleri hakkında yazdı ve yine kadın çizerler ise, çizgileriyle bu hikâyeleri tamamladı. Şimdi dizinin ikinci kitabının hazırlıkları başlamış bile. Yepyeni bir konu için yoldalar…

(Sinem Sal)

KADIN YAZAR VE ÇİZERLERİ GÖRÜNÜR HÂLE GETİRMEK İSTEDİK





- Öncelikle sizleri tebrik etmek istiyorum. Bir araya gelmek için harika bir sebep… Peki nasıl ortaya çıktı Rağmen dizisi fikri?

İşaret etme ihtiyacıyla doğdu. Sayımız az değil. Üretiyoruz ve buradayız. Dergilerde olsun, yayınevlerinde olsun, her sektörde olduğu gibi erkekler ağırlıkta olsa da bir araya gelerek kadın yazar ve çizerleri görünür hâle getirmek istedik.





- Peki bu yazarlar – çizerler nasıl bir araya geldi?

Küçük bir deftere isimler yazmaya başladım. İlk önce en iyi bildiğim alan olan, yazarları aramakla başladım işe. Herkes heyecanla karşıladı. Bu ilginçtir ki ne kimlerin olduğunu sordular ne de tam olarak ne yapacağımızı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na bağışta bulunacak olmamız ve kadınların birbirine destek olacağı, yanında yer açacağı bir yayında olmak sanırım herkeste yeterince güven oluşturdu. Sonra küçük gruplar hâlinde buluştuk ve kitap dizisinin formatını birlikte oluşturduk.

(Sinem Sal)

HİÇBİR HİKÂYE BİR BAŞKASIYLA ÇAKIŞMADI

- Rağmen dizisinin ilk kitabı İlkler! Hikayelerin yazım süreci nasıl gelişti? Kimin hangi konuda yazacağı nasıl belirlendi?

Bu epey enteresan bence. Ben yazarları aradığımda onlara sadece “ilkler” ile ilgili hikâye yazacağımızı söyledim. Hiçbir hikâye bir başkasıyla çakışmadı. Zaten akla ilk gelen konularda da yazılmadı bu hikayeler. Örneğin, ilk dolandırılma, ilk gözaltı, yetmiş yaşında yaptırılan ilk dövme, ilk kayıp, ilk sigara, ilk haciz, ilk açılım…

- Ya çizimler? Yazarlarla, çizerler nasıl buluştu? Hangi hikâyeyi kimin çizeceğine nasıl karar verdiniz?

Çizerlerin listesini oluşturmamda Ece Zeber, Zeynep Özatalay ve Pınar Ergün yardımcı oldu bana. Şahane isimler önerdiler. Hikayeler geldikçe, çizerlerin işlerine bir kez daha baktım ve tümüyle içgüdüsel olarak eşleştirmeleri yaptım. Çizerler de çok kısa bir sürede kendi işlerini ortaya koydular. Buradaki denge çok önemli. Rağmen’de yazar ve çizerler dengede. Yani bir güçler eşitsizliği söz konusu değil. Çizgiler, yazıların eşlikçisi olmaktan ziyade, yazıdan alınan ilhamla ortaya konan işler bence. Rağmen’in boyutu bir dergi büyüklüğünde olduğu için de çizgilere tam sayfa yer verdik.

- Ya adının Rağmen oluşu? Ona nasıl karar verdiniz?

Biz kadınların başarısı hep engellere rağmen! Eşit başlamadığınız ya da görünmediğiniz bir yarışta eşitlik talebiyle yola devam ediyorsunuz. Kendimiz olmaya çalışıyoruz ailemize rağmen, gönlümüzce yazmak istiyoruz topluma rağmen, en basitinden istediğimizi giymek istiyoruz sokağa rağmen.

(Rağmen Dizisi İlkler tanıtım lansmanından)

AKLIMA İLK GELEN YER KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU’YDU

- Gelelim kitabın gelirinin “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu”na bağışlanacak olmasına. Bu konudan özellikle bahsetmeliyiz. Bu süreç nasıl gelişti?

İlk sayımızın tüm telif gelirini bağışlama kararı aldığımızda, aklıma ilk gelen yer Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ydu. Fidan Ataselim ile önceden tanışıyordum. Tanışıyordum dediğim, yine eylemlerden, yürüyüşlerden. Önce onunla hemen sonra da Gülsüm Kav’la iletişime geçtim. Şahane bir heyecanla karşıladılar. Asıl sebepse tek: Canla başla çalışan bir ekip var orada. Son yıllarda yaptıkları çalışmalar ortada. Ambulans gibi geziyorlar. Onlara yol açmaktan başka şansınız yok bence.

- Bir yandan da demek ki Türkiye’de öyle az da kadın yazar yokmuş! Bu konularda yorumlar aldınız mı?

Bu şaşkınlığın tepkisini en çok çizerlerle ilgili verdiler diyebilirim. Sanırım çizerler genellikle çocuk kitaplarıyla ilgili çalışmalar sürdürüyorlar. Yani tümüyle sektörel devrimsizlikle ilgili bu (Gülüyor) Rağmen, bu anlamda da yeni bir mecra oldu sanırım.

(Rağmen Dizisi'nin ilk söyleşisinden)

İKİNCİ SAYININ TEMASI: BABA

- Hedefiniz neydi? Sizce hedefinize ulaştınız mı? Ulaşıyor musunuz? Nasıl gidiyor?

Hedefimiz iyi bir iş ortaya çıkarmaktı. Arşivlik bir sayı olsun, bu olurken de biz çok eğlenelim, yaptığımız iş bizi mutlu etsin. Öyle de oldu bence. Ama genel okurlardan gelen tepkileri de içine katarak soruyorsanız, ikinci haftasında üçüncü baskıyı yaptı Rağmen. Bu da çok faydalı bir yere bağışlandı. Bağışlanıyor. Yani her okurun desteği var bu projede.

- Serinin ikinci kitabı için çalışmaya başladınız mı? Orada bizi neler bekliyor?

İkinci sayının teması: Baba. Yeni yazar ve çizerlere de yer vereceğiz. Eskiden dergilerin bir amacı vardı. Orada daha önce ismini hiç duymadığınız kadın yazarları keşfederdiniz. Şimdilerde popüler isimlere yer veriliyor. Zaten kitabınız, hazır bir kitleniz olması gerekiyormuş gibi. Umarım ikinci sayıda da daha önce adını hiç duymadığımız yeni yazar ve çizerler aramıza katılır.

Damla Karakuş: Teşekkür ederim.

Sinem Sal: Teşekkür ederim.

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Rağmen - İlkler

Kolektif

Karakarga Yay.

S.: 168

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Damla Karakuş

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