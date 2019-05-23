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Gelmiş geçmiş en zengin insan: Rockefeller

Rockefeller ailesinin büyükbabası John Davidson Rockefeller’in dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insan olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi | 23.05.2019 - 04:47..
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Amerikalı ekonomist Samuel Williamson, modern tarihin en zengin insanı olarak kayıtlara geçen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un elinde bulundurduğu sermayenden 3 kat fazla servete sahip olan Rockefeller ailesinin büyükbabası John Davidson Rockefeller’i Batı medeniyet tarihinin en zengin insanı olduğunu belirtildi.

26 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Bloomberg'in yayınladığı habere göre ABD’nin ilk milyarderi olan Rockefeller, 19. yüzyılın sonunu ve 20. yüzyılın başını kapsayan dönemde kazandığı 1.5 milyar dolarlık (günümüz koşullarında 26 milyar dolarlık) serveti, öldüğü zaman ABD’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 1.6’sına tekabül ediyordu.

BEZOS'TAN ÜÇ KAT ZENGİN OLABİLİRDİ

Rockfeller’in gelirlerinin aynı oranda çoğalmaya devam edeceğini hesaplayan uzmanlar, ilk Amerikalı milyarderin sermayesinin, şu anda yaklaşık 117 milyar dolarlık serveti olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sermayesinin 3 katına ulaşabileceğini belirledi.

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