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Gemiler fırtına uyarısıyla Sinop Limanı'na sığındı

Karadeniz’de yarın beklenen fırtına öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop’un doğal limanına demirledi.

AA | 04.02.2020 - 15:44..
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Karadeniz’de yarın beklenen ve saatteki hızı 100 kilometreye çıkacağı tahmin edilen fırtına öncesi, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler Sinop’un doğal limanına demirledi.

FIRTINA SÜRESİNCE BEKLEYECEKLER

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ve yarın bölgede etkili olması beklenen "tam fırtına" uyarısını dikkate alan çok sayıda yük gemisi, kentin doğal limanına sığındı.

Fırtına süresince burada bekleyişlerini sürdürecek gemiler, hava şartlarının normale dönmesinin ardından tekrar yol alacak.

Gemiler fırtına uyarısıyla Sinop Limanı'na sığındı

SAYI DAHA DA ARTACAK

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, yaptığı açıklamada, bölgede yaşanması muhtemel fırtına öncesi gemilerin doğal limana demirlemeye başladıklarını söyledi.

Demir atan gemi sayısının yarına kadar daha da artmasını beklediklerini vurgulayan Alpay, talep olması halinde gemidekilerin zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

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