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Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu

Polis ekipleri, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

DHA | 23.08.2019 - 19:09..
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Bursa'daki Gemlik sahilinde kayalıklara yakın bölgedeki suyun içinde bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından, iskelede polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

KİMLİK İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Sahil Güvenlik ekibinin gelmesiyle cesedi denizden çıkarılan kadının üzerinde herhangi bir kimlik bulunamadı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı ve kayıp başvurularının değerlendirildiği bildirildi.

Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu

 


Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu

Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu

Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu

Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu

Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu

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