Gemlik su arıtma tesisine kavuştu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni bir arıtma tesisi hizmete girdi. Bu projeyle, Bursa'nın geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması hedefleniyor.

51 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Mudanya, Mustafakemalpaşa, Kurşunlu, Küçükkumla, Akçalar ve Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisleri’nin ardından yaklaşık 51 milyon liraya mal olan Gemlik Atıksu Arıtma Tesisini de törenle hizmete açıldı.

40 METRE DERİNLİKTE AKACAK

Gemlik, Umurbey ve Cihatlı yerleşimlerinden kaynaklanan atık sular mevcut ön arıtma tesisinden 6 kilometrelik terfi hattı ile tesise ulaşacak.

Burada Avrupa Birliği standartlarında arıtılarak dezenfekte edilen atık su, 1640 metre açıkta ve 40 metre derinlikte Gemlik Körfezi’ne bırakılacak.