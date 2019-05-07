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Gemlik’te zabıta köy ekmeklerini denetledi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, pazarlarda satışa sunulan köy ekmekleri denetledi. Satışa uygun olmayan ekmekler, zabıta ekiplerince toplandı.

İHA | 07.05.2019 - 15:09..
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Bursa Gemlik'te Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarlarda büyük ilgi gören köy ekmeklerinin satışını periyodik olarak denetim altına alıyor.

Kapalı pazar yeri içerisinde yapılan denetimler sonucunda, köy ekmeği satışı yaptığı tespit edilen kişiler hakkında ‘Kabahatler Kanunu’ gereğince işlem yapılarak, bu kişilerin satışını yaptığı köy ekmekleri toplanarak muhafaza altına alındı.

KAYIT DIŞI EKMEKLER TOPLANDI

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürü Yaşar Demirdirek, konuyla ilgili açıklama yaparak, kayıtsız ve belgesiz hangi şartlarda üretildiği belli olmayan, sağlıksız ve hijyenden uzak ortamlarda satılan köy ekmeklerinin satışının başta kayıtlı ve denetimi yapılan esnaflarımıza yönelik haksız rekabet oluşturduğu ile ilgili gelen şikâyetler üzerine denetimleri artırdıklarını, pazarda satışı yapılan köy ekmeklerinin kayıtsız olduğunu, vatandaşımızın başta sağlığı ve güven duydukları bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için denetimlerine devam ettiklerini belirtti.

Gemlik’te zabıta köy ekmeklerini denetledi

Gemlik’te zabıta köy ekmeklerini denetledi

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