taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8301
Euro
6.6134
Altın
1340.62
Borsa
93809.09
Gram Altın
251.354

Genç adam kapısının önünde öldürüldü

Kocaeli'de evinin önüne gelen 6 kişi tarafından dışarı çıkarılan 35 yaşındaki adam, güpegündüz öldürüldü. Polis cinayetin ardından kaçan şüphelilerin peşine düştü.

İHA | 09.06.2019 - 16:02..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ferhat Yıldırım'ın (35) evine gelen kimliği belirsiz 6 kişi, kendisi ile konuşmak istediklerini söyledi ve Yıldırım’ı dışarı çağırdı.

EVİNDEN ÇIKARIP KURŞUNLADILAR

Evinden çıkan Yıldırım ile kimliği belirsiz şahıslar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması sonucunda şahıslardan birisi cebinden çıkarttığı tabanca ile Yıldırım’a ateş etti.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Yıldırım, kanlar içerisinde kalırken, şahıslar olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen bekçi ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Yıldırım, Darıca Farabi ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferhat Yıldırım kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Yıldırım’ın cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar adayların moderatörlüğünden vazgeçti

Uğur Dündar adayların moderatörlüğünden vazgeçti

575
Koç Holding'den 'özel uçak' tartışmalarına açıklama

Koç Holding'den 'özel uçak' tartışmalarına açıklama

498
Ekrem İmamoğlu 'it dedi' iddialarını yanıtladı

Ekrem İmamoğlu 'it dedi' iddialarını yanıtladı

746
Uğur Dündar'ın moderatörlükten vazgeçme sebebi

Uğur Dündar'ın moderatörlükten vazgeçme sebebi

250
Almanya beyin göçüne kapılarını açtı

Almanya beyin göçüne kapılarını açtı

68
Ngoc Trinh'e kıyafeti nedeniyle soruşturma açıldı

Ngoc Trinh'e kıyafeti nedeniyle soruşturma açıldı

138
Deschamps: Türkiye'den sağlam bir tokat yedik

Deschamps: Türkiye'den sağlam bir tokat yedik

122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir