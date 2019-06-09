Genç adam kapısının önünde öldürüldü

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ferhat Yıldırım'ın (35) evine gelen kimliği belirsiz 6 kişi, kendisi ile konuşmak istediklerini söyledi ve Yıldırım’ı dışarı çağırdı.

EVİNDEN ÇIKARIP KURŞUNLADILAR

Evinden çıkan Yıldırım ile kimliği belirsiz şahıslar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması sonucunda şahıslardan birisi cebinden çıkarttığı tabanca ile Yıldırım’a ateş etti.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Yıldırım, kanlar içerisinde kalırken, şahıslar olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen bekçi ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Yıldırım, Darıca Farabi ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferhat Yıldırım kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Yıldırım’ın cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.