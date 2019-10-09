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Genç çift bebeklerinin cinsiyetini öğrenemedi

Balon patlatarak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeye çalışan çift, balonun uçup gitmesiyle bebeklerinin cinsiyetini öğrenemedi.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 11:37..
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Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için tüm çiftler, arık parti düzenliyor. İlk olarak  ABD'de başlayan bu gelenek, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı.

BALONU BİR TÜRLÜ PATLATAMADILAR

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir partide, komik anlaryaşandı. Cinsiyetini öğrenmek için alınan siyah balonu patlatmak isteyen çift, balonu bir türlü patlatamadı.

Balon patlatarak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeye çalışan çift VİDEO

BALON UÇTU

Balonu patlatmak isterken ise balon, bir anda bağlandığı yerden koparak uçmaya başladı. Baba adayı balonun arkasından koşsa da balonu tutmayı başaramadı. Bu nedenle de çift, bir türlü çocuklarının cinsiyetini öğrenemedi.

Genç çift bebeklerinin cinsiyetini öğrenemedi

Genç çift bebeklerinin cinsiyetini öğrenemedi

Genç çift bebeklerinin cinsiyetini öğrenemedi

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