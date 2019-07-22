Genç Furkan hidroterapi ile yürümeye başladı

Tortum ilçesinde oturan 19 yaşındaki Furkan Altunışık, 6 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu felçli kaldı.

Yürüyemediği için il dışında çeşitli hastanelere götürülen, Erzurum'da da bir süre fizik tedavi gören Altunışık, bu sürede güreşçi ağabeylerinin antrenmanlarına da katılıp, minderde oturduğu yerden spor yaparak hayata tutunmaya çalıştı.

TEDAVİ SÜRECİ 8 YIL ÖNCE BAŞLATILDI

Yakınlarının tavsiyesiyle 8 yıl önce özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapi ile hidroterapi gören Altunışık, yürüme umudunu hiç kaybetmedi.

Hidroterapi havuzundaki terapi ve egzersizler sayesinde yıllar sonra ilk kez bacaklarını hisseden Altunışık, desteksiz yürümeye başladı.

Artık ağabeyleriyle güreş antrenmanlarına ayakta katılan azimli genç, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM OLDU"

Furkan Altunışık, küçükken yürüyemediği ve arkadaşlarıyla oynayamadığı için üzüldüğünü söyledi.

Tedavi için İstanbul ve farklı yerlerde hastanelere gittiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlatan Altunışık, İstanbul'daki doktorlarının önerisi üzerine Erzurum'da fizik tedavi görmeye başladığını dile getirdi.

Kentte yaklaşık 10 yıldır özel bir merkezde fizyoterapi ve hidroterapi gördüğünü belirten Altunışık, şöyle konuştu:

"Yıllarca ailemin desteğiyle işlerimi yapabildim. Fizyoterapi ve hidroterapiyle tanışmadan önce hiç ayakta duramaz ve yürüyemezdim. Allah'a şükür artık engelleri aştım. Hidroterapist Buğra hocamla suda yaptığımız terapi ve egzersizler çok verimli geçti. Artık kimseye ihtiyacım olmadan desteksiz adım atıp yürüyebiliyorum."

Hastalığı döneminde en büyük destekçilerinin annesi, babası ve ağabeyleri olduğunu ifade eden Altunışık, "Babam hep yürümemi ve bakkaldan ekmek almamı hayal ederdi. Şimdi hem kendi hayallerimi hem de babamın hayallerini gerçekleştirdim." dedi.

Altunışık, engellilerin sosyal hayatta daha çok yer alması gerektiğine dikkati çekti.

Engellilere yönelik dernek kurduğunu da belirten Altunışık, hazırlayacağı projelerle engellileri sosyal hayata kazandırmak için çalışacağını kaydetti.

"TEK HAYALİM, OĞLUMUN YÜRÜMESİYDİ"

Baba İsmail Altunışık da oğlunun yürümesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Furkan işlerini sürünerek bizlerin yardımıyla yapardı. Azmi, ağabeylerinin desteği, fizik tedavi ve hidroterapi sayesinde artık yürüyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Tek hayalim oğlumun yürümesiydi. Allah'a şükür hayalim gerçekleşti. Furkan'ın yürüdüğünü görünce dünyalar benim oldu." ifadelerini kullandı.

Hidroterapist Muhammet Buğra Atmaca da hidroterapinin, suyun iyileştirici gücünün fizik tedavi amacıyla kullanıldığı bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

Atmaca, "Furkan önceden desteksiz yürüyemezdi ve denge problemi vardı, 30 derecelik suda yapılan egzersizlere kasları çalıştırıp bu sorunları aştık. Artık daha rahat ve dengeli adımlar atarak yürüyebiliyor." diye konuştu.