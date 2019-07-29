Genç kadın 11'inci kattan düştü

Samsun'un Atakum ilçesindeki 12 katlı apartmanın önünde kanlar içinde hareketsiz şekilde yatan bir kadın olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Pınar Gevez (34) olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Apartmanın 11'inci kattaki annesinin evinin penceresinden düştüğü belirlenen Gevez’in, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve Antalya’dan annesini ziyarete geldiği öğrenildi.

KAZA MI, İNTİHAR MI?

Evli ve 2 çocuk annesi Gevez’in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince, soruşturma başlatılırken kadının kazara mı düştüğü, yoksa intihar mı ettiği ise araştırılıyor.