Genç kadın baba mesleği itfaiyeciliği tercih etti

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görev yapan itfaiye eri 21 yaşındaki Tutkunur Düzenci, çalışma azmiyle hemcinslerine örnek oluyor.

BABASI GİBİ İTFAİYECİ OLDU

Babası gibi itfaiyecilik mesleğini tercih eden Tutkunur Düzenci, mesleğinin zorluklarına rağmen görevini hakkıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Düzenci, yangınlardan kurtarma operasyonlarına kadar birçok farklı görevde yer alırken, babasının da itfaiyeci olmasından dolayı bu mesleği tercih ettiğini belirtti.

"İNSAN HAYATINI KURTARMAK KUTSAL BİR MESLEKTİR"

İnsan hayatını kurtarmanın kutsal bir meslek olduğunu belirten Düzenci, “Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde 4 ay önce göreve başladım. Bir kadın olarak zor bir mesleği seçtim. Bunun en büyük faktörü babamın da itfaiyeci olması. İnsan hayatı kurtarmak kutsal bir meslek. İlçemizde 40 bin nüfuslu üniversiteli öğrencimiz var. Kız yurtlarımız çok olduğundan dolayı herhangi bir vaka olduğu zaman kadın itfaiyeci olarak biz gidip müdahale ediyoruz.” dedi.

"8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM"

Kadınların birbirlerine destek olmasını doğru bulan Düzenci, "Bütün kadınların yapabileceği bir meslek dalı olduğunu düşünüyorum. Bu kutsal meslekte biz kadınlara çalışma fırsatı verdiği için Yahşihan Belediye Başkanımız Sayın Osman Türkyılmaz’a teşekkür ediyoruz. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum." dedi.

"KIZIMLA GURUR DUYUYORUM"

Makine Kimya Endüstrisi’nde 23 yıldır itfaiye memuru olarak görev yapan Mehmet Düzenci ise, itfaiyeci kızıyla gurur duyduğunu belirtti.

Düzenci, “Baba mesleğini seçtiği için kızımla gurur duyuyorum. İtfaiyecilik kutsal bir meslek can kurtarıyorsun, hayat kurtarıyorsun, mal kurtarıyorsun. Güzel dereceli bir eğitim aldık. Bildiklerimizi kızımıza öğretiyoruz. O da başarıyla Yahşihan Belediyesi'nde görevini yapıyor.” dedi.