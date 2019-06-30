Genç kadın çocuğu son anda kurtardı

Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi'nde meydana gelen kaza, korku dolu anlar yaşattı. Hızlı olduğu belirtilen otomobil, önündeki otomobili sağından geçmek istedi.
DURUMU FARK ETTİ
Otomobil, bu sırada kaldırımda ailesiyle birlikte yürüyen, ismi öğrenilemeyen 10 yaşlarında erkek çocuğun üzerine doğru gelmeye başladı. Ailenin karşısından gelen genç kadın, durumu fark edip, çocuğu kenara iterek kaldırıma çıkan otomobilin altında kalmaktan kurtardı.
Çocuğu son anda ezilmekten kurtardı VİDEO
Otomobilin sürücüsü, diğer otomobil de durunca, sağdaki kapının penceresinden çıkmak zorunda kaldı.
O anlar ise bölgedeki marketin güvenlik kamerasına yansıdı.