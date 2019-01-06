Genç kadın, evlilik tartışmasında sevgilisini öldürdü

Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki pizza restoranında vardiya müdürü olan Filiz Kızıldere, dün gece, mesai bittikten sonra aynı iş yerinde kurye olarak çalışan sevgilisi Mehmet Sönmez ile birlikte restorandan çıktı.

SEVGİLİSİNE ATEŞ ETTİ

Eve doğru yürüyen çift, yol ortasında evlilik yüzünden tartışmaya başladı. Filiz Kızıldere'nin, iddiaya göre, evlenmek istediğini söylediği Mehmet Sönmez, talebe karşı çıktı. Bunun üzerine Kızıldere, çantasından çıkardığı tabancayla sevgilisi Sönmez'e 2 el ateş etti. Sönmez, kanlar içinde yerde kalırken, Kızıldere de aynı silahı başına dayayıp, intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak, Kızıldere'yi ikna etmeye çalıştı.

OLAY YERİNDE KAN KAYBEDİP, HASTANEDE ÖLDÜ

Filiz Kızıldere, yaklaşık 1.5 saat süren ikna konuşmasının ardından polisin, "Yapma, ne olur. Daha çok gençsin. Bir hata yaptın, büyük hataya bulaşma. Arkadaşının durumu iyi. Bize güven." sözleri üzerine silahı bıraktı. Teslim olan Kızıldere, gözaltına alındı.













